La tournée sur le Climat et la Biodiversité s’installe à l’Hotel de Ville de Lyon pendant deux jours

Du jeudi 23 au vendredi 24 mai, la tournée sur le Climat et la Biodiversité s’installe à l’Hôtel de Ville de Lyon. Cette exposition scientifique a pour but d’informer le public sur les enjeux du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Tout au long du parcours, divisé en trois espaces, des jeux, des activités, des manipulations permettent d’en apprendre plus sur des sujets sérieux tout en s’amusant. L’entrée est gratuite, ouverte au grand public à partir du CM1 et guidée par un chercheur, scientifique passionnant.

Ce soir, vous pourrez assister gratuitement à un ciné-débat de Marc-André Selosse, biologiste et vulgarisateur spécialisé en botanique et mycologie, sur le thème : « Incendies et biodiversité ».

Pour l’ouverture de cette exposition unique, le maire de Lyon Grégory Doucet et son adjoint délégué à la Transition écologique et au Patrimoine Sylvain Godinot étaient présents.

Nous avons pu interviewer Isabelle Bluche, directrice de la Tournée Climat et Biodiversité :

Pour les moins chanceux qui ne pourront pas visiter, une visite virtuelle sera bientôt disponible sur leur site internet : ici.

J.D