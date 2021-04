La vaccination est ouverte aux enseignants et les policiers de plus de 55 ans

Alors que 12 millions de Français ont été vaccinés dans l’Hexagone, le gouvernement a annoncé différentes mesures afin d’intensifier la campagne de vaccination dans les jours et semaines à venir.

Depuis lundi, toutes les personnes âgées de plus de 55 ans, peuvent recevoir une première injection. Parallèlement, des campagnes ciblées sont en cours d’organisation pour simplifier la vaccination des professionnels les plus exposés au virus, en l’occurrence les personnels de l’Etat et des collectivités territoriales exerçant au contact d’élèves.

Dès ce samedi, tous les personnels de plus de 55 ans exerçant au contact des élèves en école, collège et lycée (enseignants, AESH, ATSEM) auront accès à des créneaux dédiés de vaccination, dans les centres de vaccination concernés par ce circuit rapide.

D’autre part, sont également concernés les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes et les surveillants de l’administration pénitentiaire. “Cela représente un peu plus de 400.000 professionnels qui seront ainsi accompagnés dans la vaccination”, a ajouté Jean Castex.

Les personnes concernées devront se munir d’un document justifiant de l’exercice du métier d’enseignant ainsi que d’une pièce d’identité, d’une carte vitale ou d’une attestation de droits afin d’être prioritaires.

Depuis ce vendredi, la liste des centres de vaccination ouverts ce week-end est disponible sur les sites des académies.