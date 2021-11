La victoire sans la manière, le but de Paqueta, Lopes décisif…Ce qu’il faut retenir de Montpellier – OL (0-1)

L’OL s’est imposé à Montpellier 1-0 à l’occasion de la quinzième journée de Ligue 1.

La victoire sans la manière

Une première période globalement maîtrisée mais pauvre en occasions, une seconde souvent sur un fil, Lyon n’a pas brillé à la Mosson mais a signé une victoire précieuse qui lui permet de remonter à la septième place du classement, à six points du deuxième Rennes et avec un match en moins. Cette seconde victoire de l’OL à l’extérieur en L1 renvoie à la première à Nantes à la fin du mois d’août : même score et même manque de maîtrise et de qualité. A Montpellier, l’OL n’a frappé que onze fois et cadré seulement à trois reprises, alors que Montpellier a fini la partie avec onze tentatives dont cinq cadrées.

Le septième but de Paqueta

En marquant de la tête de façon opportuniste l’unique but de la rencontre (17e), Lucas Paqueta a signé son septième but de la saison, son sixième en championnat. Replacé milieu offensif droit, le Brésilien a livré une première période intéressante avant, comme toute l’équipe, d’être quelconque après le repos.

Lopes décisif

Le gardien lyonnais aura encore la meilleure note dans les journaux ce lundi. Même s’il n’a pas accompli de parade extravagante, « Antho » a répondu présent d’un bout à l’autre de la partie, notamment en allant vite au sol sur une frappe de Mollet (56e). A noter parmi les joueurs de champ une fois de plus la belle activité de Malo Gusto.

Julien Huët