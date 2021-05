La vie culturelle reprend ses droits à Lyon

Après des mois de fermeture, les lieux culturels lyonnais ont enfin pu rouvrir leurs portes ce mercredi. A cette occasion et pour signer le retour à une vie presque normale, Nathalie Perrin-Gilbert, l’adjointe au maire de Lyon déléguée à la culture, a convié les acteurs de la vie culturelle à Lyon pour faire le point sur la situation.



Du musée des Beaux-Arts à l’Opéra de Lyon en passant par les Subsistances, ils étaient tous présents au cœur de la Halle Tony Garnier. Rassemblés autour du slogan “Nous sommes prêts”, les directeurs de plus petites salles de concert, de spectacle et de cinéma étaient également invités à évoquer les modalités de réouverture ainsi que les difficultés qu’ils ont pu rencontrer durant ces longs mois à l’arrêt. Des lieux qui, même fermés, ont continué à fonctionner en se réinventant : l’accueil d’artistes, l’étude de nouveaux projets innovants et la préparation d’un protocole adapté à la situation sanitaire.



Unanimement heureux de cette reprise, ils ont hâte de renouer le contact avec le public. “C’est un soulagement. Nous étions stressés toute l’année mais nous avons maintenant hâte de retrouver notre public et de pouvoir proposer quelque chose cette année”, évoquent l’un des organisateurs des Superspectives, un festival de musique contemporaine se déroulant du 18 juin au 11 juillet prochain.



Après avoir présenté le contexte de réouverture des lieux culturels, Nathalie Perrin-Gilbert a elle insisté sur les aides apportées par la Ville de Lyon aux différentes salles et festivals tant impactés par la crise sanitaire.

On l’écoute à ce sujet :