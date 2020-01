La ville de Lyon mal classée dans les villes où il fait bon vivre

L’INSEE a dévoilé une enquête pour déterminer les villes et villages où il fait bon vivre en France, et la place de Lyon est loin d’être satisfaisante…

La ville se retrouve à la 56ème place. Un retard des sports et des loisirs en seraient la conséquence. Paris et Marseille ne sont pas mieux classés avec respectivement une 58ème et 85ème place.

182 critères différents ont été pris en compte lors de cette enquête. Un travail de plus de deux ans a été fait sur les 34.841 communes de France métropolitaine par l’association Villes et villages où il fait bon vivre.

Annecy au top, Saint-Etienne bien classé

Annecy occupe la première place du podium grâce à sa localisation géographique, son fort pouvoir d’achat ou encore son taux de chômage très bas. Bayonne et La Rochelle complètent le podium.

Saint-Etienne se trouve bien classé avec une 13ème place ainsi que Chambéry qui occupe la 21ème place.