“La voie est libre” : le réseau TCL s’adapte

L’opération “la voie est libre” a lieu ce week-end à Lyon et Villeurbanne. Concrètement la Presqu’ile sera coupée à la circulation ainsi que quelques rues dans les différents arrondissements. La piétonnisation d’une trentaine de rues aura lieu de 11h à 19h. Vous retrouvez le détail ici

En tout cas pour faciliter l’accès en Presqu’île en transports en commun le réseau TCL s’adapte.

Les métros A, C et D verront leurs fréquences renforcées de 11h à 19h. Les lignes de bus C4, C21 et 40 circuleront avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort.

Pour laisser place aux piétons dans certains secteurs ciblés de Presqu’île, Croix-Rousse, St-Just et Montchat, les lignes C13nord, C26, 25, 27, 66, 90, S1 et S4 seront déviées.



Concernant les Parcs Relais, le P+R de Gorge de Loup sera exceptionnellement ouvert dimanche 27 septembre.