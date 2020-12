L’acteur Claude Brasseur est décédé

Claude Brasseur est décédé ce mardi à l’âge de 84 ans. Avec 90 films et deux Césars à son actif, c’est une figure du cinéma et du théâtre français qui s’en est allée ce 22 décembre 2020.



Claude Brasseur, de son vrai nom Claude Espinasse, voit le jour en 1936 d’un père acteur, Pierre Brasseur, et d’une mère comédienne, Odette Joyeux. Le jeune Claude évolue donc dans l’art dramatique dès son plus jeune âge et sait rapidement qu’il veut lui aussi faire partie intégrante de ce monde.



Il fait ses débuts au théâtre à 17 ans en 1953, dans une pièce de Marcel Pagnol intitulée “Judas et trois ans plus tard, il fait ses premiers pas au cinéma qu’il ne quittera plus, pour le film Rencontre à Paris de George Lampin. À partir de là, tout s’enchaîne et il tournera dans une vingtaine de films jusqu’aux années 70.



Il a ainsi tourné avec les plus grands au début de sa carrière, y compris les réalisateurs de la nouvelle vague comme Truffaut et Godard. Mais les générations plus récentes le connaissent pour des films cultes du cinéma français, peut-être moins intellectuels mais tout aussi marquants : La Boum, Camping 1, 2 et 3 et Chouchou.



Claude Brasseur c’est en fin de compte, l’incarnation du cinéma français dans sa diversité et plus qu’un acteur, un visage qui incarnait la drôlerie à la française.