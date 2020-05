Lady Gaga sort son nouvel album !

Lady Gaga sort ce vendredi son sixième album intitulé “Chromatica”. La sortie de cet opus était initialement prévue pour le 10 avril. Elle s’est vue retardée à cause de la pandémie mondiale du Covid-19.



Afin de faire patienter ses “little monsters”, Lady Gaga avait dévoilé le clip de Stupid Love, sorti il y a trois mois de ça. Son clip a déjà été visionné plus de 84 millions de fois sur YouTube.



“Chromatica” est le premier album que l’artiste réalise depuis sa récompense pour la chanson “Shallow” avec un Oscar de la meilleure chanson originale. Un retour bruyant aux allures futuristes qui a propulsé la chanteuse en tête du classement Billboard pour la première fois depuis 2011.



Ce nouvel album regroupe 16 titres variés et osés, dévoilant de nombreuses collaborations soit avec le groupe coréen de K-pop, les BlackPink, mais aussi le chanteur anglais Elton John. Elle a également fait une collaboration avec Ariana Grande sur le titre “Rain on me” avec déjà plus de 60 millions de vues.



Un album très dansant qui pourra accompagner ses fans tout au long de l’été !