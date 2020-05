L’aéroport de Saint Exupéry va rouvrir progressivement le 8 juin

L’aéroport de Saint Exupéry à l’arrêt depuis le confinement dû au Covid 19 va rouvrir ses portes le 8 juin.

La compagnie Air France va reprendre son activité en relançant des vols au départ de Lyon et à destination de 11 différentes destinations desservies trois fois par semaine (lundi, vendredi et dimanche.)

Le reprise des vols va se faire de manière progressive soit :

A partir du 11 juin à destination de Nantes, Bordeaux, Toulouse.

A partir du 15 juin à destination Brest, Biarritz, Caen, Lille, Nice, Rennes et Strasbourg.

A partir du 22 juin à destination de Pau.

La compagnie Twin Jet va quant à elle rouvrir les vols desservis deux fois par semaine à destination de Zurich ( le mercredi et jeudi) et Stuttgart (le mardi et jeudi) et ce à partir du 15 juin.

A l’évidence l’aéroport lyonnais a précisé que des “mesures sanitaires spéciales vont être mise n’en place” , autrement dit le port du masque sera obligatoire à partir de 11 ans, la distanciation physique sera aider par la mise ne place d’un marquage au sol et des bornes de gel Hydro-alcoolique seront installées. L’aéroport va également se voir désinfecté et aéré comme il se doit.