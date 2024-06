Le pôle enfance d'Allerey-sur-Saône, dirigé par Benoît Compagnon, a lancé un jardin pédagogique grâce à une subvention de 3 000 €. Les enfants y apprennent le jardinage et bénéficient des récoltes lors d'ateliers cuisine. Le but est de sensibiliser les enfants aux circuits alimentaires et de s'intéresser à tout ce qui se passe dans un potager.

J.D