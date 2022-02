L’ancien agent français de mannequins Jean-Luc Brunel retrouvé mort en prison

L’ancien agent français de mannequins Jean-Luc Brunel a été retrouvé mort dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris ce samedi. Ce dernier était accusé de viols par plusieurs mannequins depuis décembre dernier. Il avait d’ailleurs été mis en examen pour “viol sur mineur de plus de 15 ans” et pour “harcèlement sexuel”. Jean-Luc Brunel était également un proche du milliardaire américain Jeffrey Epstein et avait déjà été cité dans le scandale d’exploitation sexuelle impliquant l’homme d’affaire.

Une enquête en recherche des causes d la mort a été confiée au 3e district de police judiciaire.