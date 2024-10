Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 23 joueurs pour les deux matches de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique. On note la présence de l’ancien Lyonnais Bradley Barcola, ainsi que le retour de Christopher Nkunku et Wesley Fofana, tandis que le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, n’a pas été convoqué.

📋 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 pour nos 2️⃣ prochains matchs de Ligue des Nations 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mSGiEn9IAK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2024

EP