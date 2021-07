L’artiste lyonnais Woodkid lancera les JO 2024 de Paris

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo n’ont pas encore débuté (23 juillet – 8 août), nous avons appris qui assurera le passage de témoin entre les Jeux de 2020 et 2024. En effet, à l’occasion de la cérémonie de clôture de Tokyo (transition entre les Jeux de Tokyo et ceux de Paris), c’est Woodkid qui lancera en musique Paris 2024. L’artiste a annoncé la nouvelle chez nos confrères de France Inter : “Pendant cette cérémonie on va présenter ce premier thème, Nous travaillons depuis un an et demi dessus et c’est la première prise de parole artistique des JO de Paris”, explique t-il. Son thème, qui s’intitule “Prologue”, a été réalisé en collaboration avec la Maîtrise de Radio France et l’Orchestre national de France. Le morceau sera également à découvrir en plein air puisque Woodkid donnera un concert gratuit, le 8 août à Paris, au Trocadéro.

.@Woodkid annonce en exclusivité sur France Inter sa collaboration avec les Jeux Olympiques de 2024 : "C'est une première prise de parole artistique de @Paris2024 : pendant la cérémonie de clôture des JO de Tokyo, on va présenter une première musique." #le79Inter pic.twitter.com/KZVHRQA6ID — France Inter (@franceinter) July 9, 2021

Woodkid (de son vrai nom Yoann Lemoine), originaire de Tassin-la-Demi-Lune, est un auteur-compositeur-interprète. Il a été nominé trois fois aux Grammy Awards et a collaboré avec des stars comme Lana del Rey, Katy Perry ou encore Drake.