L’ASSE et Auxerre se neutralisent

Dans un match à la course au maintien, St-Étienne et l'AJA n'ont pas réussi à se départager. Malgré une bonne entame de match, c'est bien les Stéphanois qui ont concédé le premier but (Traoré, 27e). En fin de première mi-temps, à la suite d’un coup-franc de Davitashvili repoussé par Léon, un cafouillage a profité à Stassin qui a pu tranquillement placer sa tête et égaliser juste avant la mi-temps, totalement contre le cours du jeu (1-1, 44e). Le match a ensuite perdu en intensité et les changements ont cassé le rythme du match. L’AJA n’a pas réussi à poursuivre sa domination et concède logiquement le nul.

M.B.