L’ASSE s’impose face à Metz et sort de la zone de relégation

L’AS Saint-Etienne a fait le travail ce dimanche après-midi face au FC Metz en l’emportant par la plus petite des marges au stade Geoffroy-Guichard lors de la 27e journée de Ligue 1 (1-0). Avant la partie, les deux équipes étaient 18e et 19e au classement avec le même nombre de point, seule la différence de but étant défavorable pour les joueurs de Pascal Dupraz. Mais avec cette victoire acquise, les Verts sortent de la zone de relégation et ne pourront plus y être à l’issue de cette journée.

Il faut dire que les Stéphanois ont contrôlé presque tout du long la partie jouée face aux Grenats. Seule la finition et parfois la création d’occasion ont péché. Denis Bouanga voyait même son but inscrit de la tête ainsi que par sa main être refusé en première période (18′). Mais c’est pourtant bien lui qui viendra délivrer les siens au retour des vestiaires grâce à un ciseau en demi-volée (après avoir glissé) surpuissant venant tromper Caillard et ses défenseurs présents sur la ligne de but (1-0, 52′).

Seule frayeur en fin de match lorsque monsieur Stinat indiqua le point de penalty pour une faute sur De Préville. Mais une intervention de la VAR permettait au décisionnaire d’annuler sa décision suite à une faute commise au début de l’action sur Camara. Dans ce cas-là, on aurait alors pointé du doigt les nombreux manqués de Denis Bouanga qui aurait largement pu doubler la mise à plusieurs reprises, ou encore le match très moyen d’Arnaud Nordin.

Mais ce ne fut pas le cas. L’ASSE sort donc enfin de cette zone de relégation et respire un petit peu. Prochain rendez-vous le vendredi 11 mars prochain à Lille.