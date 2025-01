L’ASSE surprend en battant Reims (3-1)

Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Eirik Hornekand a réussi sa première sur le banc en battant Reims 3-1 grâce à un jeu collectif impressionnant. Malgré la faiblesse de la défense rémoise dans la gestion de la profondeur, Saint-Étienne a dû montrer du caractère pour s’imposer après avoir concédé l’ouverture du score contre le cours du jeu. Nakamura a donné l’avantage à Reims juste avant la pause (42e), compliquant la tâche des Stéphanois. Pourtant, ils ont eu de nombreuses occasions de prendre les devants auparavant. Cafaro (21e, 36e), Stassin (28e), et surtout Mouton (31e), qui a trouvé le poteau, ont manqué de réalisme dans un premier acte où Saint-Étienne dominait sans concrétiser. Face à ce scénario, les Verts ont su hausser leur niveau de jeu pour inverser la tendance. Juste après le retour des vestiaires, le Ghanéen, Augustine Boakye à dans un premier temps, profité d'un gros déboulé, sur le côté gauche, de Mickaël Nadé, avant de surgir, au second poteau, sur son centre, pour conclure, à bout portant, du pied-droit (50e, 1-1). Juste après, Boakye s'est donc à nouveau distingué, en donnant l'avantage aux siens, d'une belle frappe enveloppée en pleine lucarne (57e, 2-1). Sur ce second but, le milieu a pu, cette fois, profiter d'une passe décisive de Lucas Stassin. L'attaquant belge s'est à nouveau montré décisif, en toute fin de rencontre, en donnant encore un peu plus d'ampleur au score (3-1, 80e).

MB