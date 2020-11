L’association Gaelis reprend ses distributions de paniers de première nécessité pour les étudiants

Déjà active lors du premier confinement, l’association Gaelis organise dès ce vendredi une nouvelle distribution de paniers de première nécessité à la Halle Debourg, le campus de la Doua et le campus Rockefeller.



C’est plus de 600 paniers qui vont être distribués, à destination des étudiants inscrits à l’université, touchés de plein fouet par la crise du Covid.

Les paniers contiennent des denrées alimentaires, pâtes, riz, fruits, légumes, mais également des produits d’hygiène.



Plusieurs collectes vont être effectuées dans divers spots à Lyon durant les semaines à venir. Pour s’inscrire, il faut avoir un statut d’étudiant à l’université et rentrer ses coordonnées sur le lien présent sur cette page.



L’association GAELIS a essayé de mobiliser de nombreuses fois le gouvernement sur le sujet de la précarité étudiante durant le premier confinement. Le succès de ces distributions montre qu’il reste encore des efforts à faire.



Pendant la première vague, l’association avait distribué plus de 8000 paniers tout au long de la crise. Un chiffre qui pourrait être dépassé d’ici décembre pour ce second temps de la crise sanitaire.

