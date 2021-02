L’ASVEL fait partie des clubs tests pour un retour du public dans les stades

La ministre des Sports était en déplacement ce samedi matin dans la commune de Villeurbanne. Reçu par le maire, Cédric Van Styvendael, Roxana Maracineanu a également rencontré les dirigeants de l’OL, du LOU et de l’ASVEL.



L’Astroballe sera l’une des premières salles à expérimenter le retour du public dans les enceintes sportives, avec un protocole sanitaire strict. Cette future expérimentation doit être discutée mardi au cours d’une réunion interministérielle.



Cédric Van Styvendael a salué cette initiative. “Cette expérimentation est un bon signal pour permettre aux clubs de rouvrir leurs enceintes au public, dans le respect des consignes sanitaires. Les supporters et supportrices aspirent à se réunir, à retrouver le plaisir d’être ensemble et à pouvoir de nouveau partager des émotions.”