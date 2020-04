L’ASVEL Féminin officialise le retour de Sara Chevaugeon !

Quatrième et ultime recrue en l’espace de quatre jours pour l’ASVEL Féminin. Le club lyonnais a officialisé ce dimanche le retour de l’arrière internationale Sara Chevaugeon (1m77, 27 ans).



En provenance de Charleville-Mézières, la joueuse française viendra donc renforcer les rangs des Lionnes à partir de la saison prochaine. Elle avait déjà évolué sous la tunique de l’ASVEL entre 2012 et 2015. Après la Serbe Aleksandra Crvendakic, la Canadienne Nayo Raincock-Ekunwe et la jeune meneuse Marine Fauthoux, Sara Chevaugeon est donc la dernière recrue des dirigeants villeurbannais.