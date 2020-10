L’ASVEL peut reprogrammer les matchs d’Euroligue

C’est un soulagement pour le club villeurbannais. L’Euroligue a validé la modification du règlement spécial en raison de la COVID-19, qui confirme le report des rencontres face au Panathinaikos et à l’Etoile Rouge de Belgrade n’ayant pu avoir lieu la semaine dernière.

Conséquence, un match n’ayant pu avoir lieu peut être reprogrammé jusqu’à trois fois, s’il y a des dates disponibles. En cas de non disponibilité des dates ou du nombre maximum de programmations atteint, le club qui a causé le reprogrammation d’origine perdra le match.



Aucun match ne sera reprogrammé après les dates suivantes :

EuroLeague Regular Season (13 avril 2021)

Playoffs de l’EuroLeague (5 mai 2021)

Les clubs ont également convenu de renforcer le suivi des protocoles de santé et de sécurité et leur exécution par chaque équipe en conjonction avec d’autres protocoles en place, dans le but de les améliorer et de partager les meilleures pratiques entre les 42 clubs à travers les deux compétitions EuroCup et EuroLeague.