L’ASVEL poursuit son recrutement avec l’arrivée de Chris Jones

Nouvelle arrivée à l’ASVEL. En provenance du Maccabi Tel-Aviv, l’américain Chris Jones, rejoint Villeurbanne cette saison.

Après les arrivées de Victor Wembanyama, Raymar Morgan, Dylan Osetkowski et Kostas Antetokoùnmpo, ainsi que les prolongations de contrat d’Antoine Diot et David Lighty, l’effectif continue de s’étoffer avec l’arrivée du meneur de jeu.

Depuis son départ des États-Unis, en 2015, le texan de 28 ans (1m88) n’en est pas à sa première expérience en Europe. Passé d’abord par la Suisse (Bâle), puis la Belgique (Mons-Hainaut) et la Turquie (Bursaspor), il a connu sa première expérience en EuroLeague la saison dernière avec le Maccabi Tel-Aviv, participant aux 34 rencontres de saison régulière.

Le coach TJ. Parker a réagi à son arrivée : “Nous sommes très heureux que Chris ait fait le choix de nous rejoindre, nous le suivions depuis l’année dernière. C’est un meneur de jeu gestionnaire, avec une grosse qualité de passes et très fort sur le pick and roll. Sa moyenne de points inscrits lors de sa saison à Bursaspor prouve qu’il peut aussi scorer quand il le faut, et cela le rend très complet en attaque. De l’autre côté du terrain, il est capable de défendre sur les postes 1 et 2.“