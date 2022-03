L’auberge Bocuse décroche le Gault&Millau d’Or d’Auvergne-Rhône-Alpes

L’Auberge du Pont de Collonges de Paul Bocuse a reçu le Gault&Millau d’Or Auvergne Rhône-Alpes.



Le guide gastronomique a distingué de la plus haute récompense régionale les Meilleurs Ouvriers de France Gilles Reinhardt et Olivier Couvin. “Une distinction qui vient récompenser une maison unique porteuse de valeurs fortes: la quête de l’excellence, le sens de l’accueil, la générosité et l’amour de la gastronomie française”.

C’est au milieu des Halles Paul Bocuse, dans le 3e arrondissement de Lyon, que les chefs ont reçu leur trophée.

De bon augure à quelques semaines du guide Michelin. A noter que l’édition 2022 du Gault&Millau est déjà disponible à la vente