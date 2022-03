L’Aude et l’Hérault placés en vigilance orange en raison d’un “épisode méditerranéen”

Les départements l’Aude et de l’Hérault sont en vigilance orange ce dimanche 13 mars en raison d’un “épisode méditerranéen” qui va provoquer de gros cumuls de pluie. La vigilance concerne également le vent et les inondations. “Les cumuls encore attendus jusqu’à ce dimanche soir sont de 60 à 80 mm, localement 100 mm sur les zones de contreforts et de haut relief. En zones de plaines, les cumuls sont plus faibles, de l’ordre de 20 à 50 mm, localement 60 mm” a indiqué Météo-France.