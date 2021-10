Laurent Carrié va mettre en place le plan “Marseille en grand”

Nommé préfet délégué à l’égalité des chances à Marseille, Laurent Carrié, jusque-là conseiller du cabinet du Premier ministre Jean Castex, aura pour objectif majeur la mise en place du plan “Marseille en grand” découlant des dernières visites du président de la République, Emmanuel Macron, dans la cité phocéenne. Alors qu’un investissement d’1,5 milliards d’euros dans les différents projets (éducation, transports…) était évoqué, Laurent Carrié a éclaircit, plus ou moins, ce point sur lequel le président était resté flou : “À Matignon, on n’a pas bien compris d’où sortait ce chiffre d’un milliard. Si on prend en compte les aides prévues en matière de sécurité, ou pour la rénovation des écoles, l’enveloppe globale sera d’un montant bien supérieur.”

Mis rien n’est encore tranché et le budget alloué aux différents projets reste pour l’heure inconnu. Selon Laurent Carrié : “Les enveloppes s’étaleront sur une durée allant de cinq à huit ans.” Pour l’heure, les projets principaux sont la rénovation des écoles et la problématique de la mobilité, qui devraient être résolus avant la fin de l’année selon le préfet. Mais d’autres projets toujours à un stade peu avancé, tel qu’une filière cinéma par exemple, sont également prévus pour plus tard.