Laurent Wauquiez lance un plan d’urgence pour dépister les personnes âgées

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes annonce ce vendredi le lancement d’une campagne de dépistage dans les EHPAD. Au total, 130 000 tests seront prochainement réalisés dans les EHPAD et les maisons de retraite.



Les plus touchés par le Covid-19 sont les personnes âgées, Laurent Wauquiez rappel que « La situation dans nos maisons de retraite est une situation de détresse ». Afin de réaliser ces tests, c’est un fond de 20 000 000 d’euros qui a été débloqué, constitué à part égal entre la région et l’Agence Régionale de Santé.



Cet argent permettra la mobilisation du groupe bioMérieux qui fournit les tests PCR permettant de détecter à l’aide d’un coton tige dans le nez, si le patient est porteur du virus ou non. Les tests vont commencer dès la semaine prochaine grâce à la livraison de 15 000 premiers lots. Ces dépistages vont se faire dans les 1 000 EHPAD de la région et concernent 81 000 résidents et 50 000 soignants. Il s’agit tout d’abord de commencer par les établissements les plus touchés par le virus afin de limiter au maximum la propagation du virus.



Pour rappel, ce test va permettre l’isolation des personnes âgées atteintes du Covid-19 afin que les autres résidents des EHPAD ne soient pas contaminés. Une fois les tests réalisés, ils seront analysés dans les 24 laboratoires répartis dans les départements de la région.