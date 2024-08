L’Auvergne-Rhône-Alpes, région la plus touchée par les pollens d’ambroisie

Le Réseau national de surveillance aérobiologique annonce avoir détecté des pollens d’ambroisie dans la vallée du Rhône. Cette plante, au pollen hautement allergisant, originaire d’Amérique du Nord, est présente en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région est la plus touchée de France par ce phénomène. Les départements les plus affectés sont la Drôme et l’Ardèche, mais l'Isère est également impactée par cette plante. Dans ce département, un arrêté préfectoral oblige la destruction de l’ambroisie.

Selon une étude de l’Observatoire régional de la santé (ORS) Auvergne-Rhône-Alpes, 10 à 15 % de la population de la région est allergique.

ML