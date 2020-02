LDLC ASVEL – Bayern Munich : fin de série noire pour les Villeurbannais !

À l’issue d’une rencontre disputée de bout en bout, LDLC ASVEL a fini par se défaire du Bayern Munich (75-65). Un succès qui permet aux hommes de Zvezdan Mitrovic de mettre un terme à une série de six défaites consécutives en Euroleague.

Les deux équipes se sont rendues coup pour coup pendant la majeure partie de la rencontre. Maladroits de loin, les Villeurbannais se reposent sur leur défense. Résultat, après dix minutes de jeu, le Bayern ne mène que de deux points. Un écart qui sera réduit de moitié à l’issue d’un second acte tout aussi disputé (35-34).

Mais au retour des vestiaires, l’ASVEL prend les devants. Tonye Jekiri fait le ménage dans la raquette, tandis que Jordan Taylor et Adreian Payne assurent le scoring. Grâce à un trois-points au buzzer de Rihards Lomazs, les hommes de Zvezdan Mitrovic mènent de trois longueurs (54-51).

Les dix dernières minutes de la rencontre permettent aux Villeurbannais de valider définitivement leur succès. Le Bayern accumule les fautes, et permet à Livio Jean-Charles et David Lighty d’engranger des points faciles sur la ligne des lancers-francs. Au buzzer final, l’écart est de dix points (75-65). Un succès qui fait beaucoup de bien aux pensionnaires de l’Astroballe, qui restaient sur six défaites consécutives sur la scène européenne.

Prochain rendez-vous pour les Villeurbannais : dès jeudi, avec un déplacement sur le parquet de Baskonia. Les champions de France en titre retrouveront ensuite la Jeep Elite dimanche, avec la réception de Levallois.