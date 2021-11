Le boulevard Laurent Bonnevay passe à 50 km/h le long du parc de la Feyssine

La Ville de Villeurbanne et la Métropole abaissent la vitesse autorisée de 70 à 50 km/h sur le tronçon du boulevard Laurent Bonnevay situé le long du parc de la Feyssine, entre le périphérique et le quai Charles de Gaulle.

Ce secteur qui longe le campus de la Doua et le parc de la Feyssine est fréquenté par de très nombreux étudiants et promeneurs. Il était donc important, pour la Métropole et la Ville de Villeurbanne, de tout mettre en œuvre pour sécuriser et apaiser la circulation dans ce secteur comme elle le fait la Métropole sur les axes routiers les plus accidentogènes du territoire.

Le Préfet ayant donné un avis favorable à cette évolution, la Métropole de Lyon va publier un arrêté, actant le passage à 50 km/h à partir du mardi 2 novembre. Des panneaux et marquage au sol règlementaires seront installés sur ce tronçon du boulevard Laurent Bonnevay, pour prévenir les automobilistes de ce changement.

Des radars pédagogiques seront mis en place pendant quelques semaines pour sensibiliser au changement de réglementation. Parallèlement, le séquençage des feux sur ce tronçon sera modifié pour tenir compte de l’abaissement de la vitesse autorisée