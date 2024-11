Le but, le tournant, l’homme du match, la stat, les réactions… Ce qu’il faut retenir de OL-ASSE (1-0)

OL-ASSE, 11ème journée de Ligue 1. 1-0 (1-0). But pour l’OL : Lacazette (29ème)

Le but :

29' BUUUUUUUUUUUT inscriiiiiiiit par le Général Lacazette !!!!!! Sur une passe de @CorentinTolisso



Alleeeeeez là ! 🔴🔵#OLASSE | 1-0 pic.twitter.com/rRCGrZSP1q — Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2024

Le tournant : La parade Perri

A la 75ème minute, le gardien brésilien a gagné son duel face à Sissoko sur la seule réelle occasion d'égaliser de l'ASSE.

L'homme du match : Lacazette décisif

Déjà buteur à Hoffenheim jeudi soir, le capitaine Lacazette a récidivé face aux Verts. Avec ce but, le Gone inscrit son 6ème but dans un derby.

Le debrief de @JulienHuet et Max Maurice après la victoire de l’#OL 1-0 dans le derby contre l’#ASSE pic.twitter.com/PwKAxf5ito — Tonic Radio (@tonic_radio) November 10, 2024

La statistique : 75



Voilà 75 journées que l'OL n'avait pas intégré le Top 5 de la Ligue 1. C'est chose faite après cette victoire : Lyon occupe désormais la cinquième place du championnat.

Pierre Sage : "Je suis content d'avoir gagné mais vigilant sur l'analyse de la performance et pas satisfait de la seconde période. (...) Je pense que l'aspect émotionnel a joué."

Plus d'infos à suivre...

Laura Battista (avec J.H.)