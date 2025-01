Le cambrioleur en série a été condamné à neuf ans de prison

L'homme responsable de quarante-cinq vols ainsi que des tentatives d'effractions et redus d'obtempérer n'éprouve aucun remords lors de sa comparution devant la justice. Cet individu, décrit comme une personnalité dangereuse, fut condamnée en 2003 pour braquage. Il a comparu cette fois-ci pour des méfaits entre 2019 et 2023. L'homme utilise l'amnésie pour se défendre. Il ignore d'où provienne les objets retrouvés dans sa cave (voiture, MacBook, Iphone) et ni la provenance des 35 flacons de marque trouvés dans sa salle de bains. Après quatre mois de cavale, il a été condamné à neuf ans de prison pour ses nombreux délits.

EG