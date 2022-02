Le centre de vaccination de Gerland déménage à Confluence

Dans l’optique de continuer la vaccination massive contre le Covid-19, la Ville de Lyon a annoncé ce lundi matin que le centre de vaccination situé à Gerland va déménagé au Pôle de Confluence. Ce dernier ouvrira ses portes le 9 février à 8h30.

Le centre de vaccination situé à Gerland était ouvert tous les jours et accueillait depuis le début du mois de janvier quelques soirées dédiées à la vaccination des plus jeunes. Grâce à ces dernières et à l’aide de 8 médecins dont des pédiatres, 20 infirmiers et 10 étudiants en santé, le centre situé 350 Avenue Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon réaliserait près de 2200 injections hebdomadaires pour les enfants âgés d’au moins 5 ans.

La prise de rendez-vous se déroule toujours sur la plateforme Doctolib.

Le centre de vaccination de Confluence continuera de vacciner près de 1200 personnes par jour dès sa première semaine d’ouverture et sera ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 20h avec le soutien de 14 infirmiers(e)s, 6 médecins, 8 étudiants, 18 agents administratifs et 2 cadres HCL.