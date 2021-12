Le classement des 20 chansons préférées des Français en 2021

Selon un sondage commandé par M6, le titre “Derrière le brouillard” interprété par Grand Corps Malade & Louane est la chanson préférée des Françaises et des Français en 2021. Dans ce Top 20 100% tricolore, on retrouve également des artistes comme Soprano, Clara Luciani, Gims, Hatik ou encore Vitaa & Slimane.



Découvrez le classement complet ci-dessous :



1. Grand Corps Malade & Louane – Derrière le brouillard

2. Soprano – Près des étoiles

3. Louane – Aimer à mort

4. Julien Doré – Nous

5. Clara Luciani – Le reste

6. Hatik – Ma petite étoile

7. Nolwenn Leroy – Brésil, Finistère

8. Amir & Indila – Carrousel

9. Claudio Capeo – Senza una donna

10. Florent Pagny – L’instinct

11. Amel Bent – Le chant des colombes

12. Zaz – Imagine

13. Pascal Obispo – A qui dire qu’on est seul

14. Jérémie Frérot – Un homme

15. Gims – Jusqu’ici tout va bien

16. Barbara Pravi – Voilà

17. Patrick Bruel – A la santé des gens que j’aime

18. Hoshi – Et même après je t’aimerai

19. Kendji Girac – Evidemment

20. Vitaa & Slimane – De l’or