Le Cloître de Chalon a changé ses horaires d’ouverture avec le changement d’heure. Ainsi depuis ce mercredi 2 novembre et jusqu’au 9 avril 2023, le cloître est ouvert du mardi au samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à midi et de 14h à 17h. À noter qu’il sera ouvert le jeudi 11 novembre 2022.