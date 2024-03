Le co-abonnement : la solution pour payer moins cher les plateformes de streaming 

Les serveurs de streaming comme Netflix ou Spotify augmentent leurs tarifs. Ainsi, pour faire des économies, des plateformes proposent de partager les abonnements.

Spliiit, une entreprise française, propose cette solution. Elle met en relation les personnes disposants de places disponibles sur leur abonnement multicomptes et ceux à la recherche d’un abonnement auquel s’ajouter. Plus les personnes sont nombreuses sur un compte, et moins le tarif est élevé.

Par exemple, un compte personnel premium sur la plateforme Spotify coûte 10,99 euros par mois. Le compte premium famille coûte quant à lui 17,99 euros par mois et peut accueillir jusqu’à six personnes, ce qui revient à moins de trois euros par individu.

Concernant le paiement, tout se passe via la plateforme sécurisée de Spliiit, il n’y a pas d’échanges en direct entre les co-abonnés et les propriétaires de compte.

S.R