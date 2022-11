Le corps de l’homme, disparu dans le Drac, a été retrouvé

Macabre découverte pour les plongeurs de la gendarmerie ce mardi midi. Ils ont retrouvé le corps de l’homme de 49 ans qui s’était jeté ce lundi matin du pont de Lesdiguières entre Claix et Pont de Claix.



Selon le Dauphiné Libéré, de nouvelles recherches menées avec l’aide des plongeurs de la brigade fluviale de Villefranche-sur-Saône, de la brigade nautique de Valence et de la brigade nautique d’Aix-les-Bains avaient été entreprises et elles ont donc permis de retrouver le corps.