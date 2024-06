Le coup d’envoi des soldes d’été c’est ce mercredi matin.

Les soldes d'été débutent ce mercredi à 8h à Lyon et dans le Rhône, offrant quatre semaines de bonnes affaires jusqu'au 23 juillet avec des réductions pouvant atteindre jusqu'à -70%. Les centres commerciaux comme la Part-Dieu et Confluence seront ouverts ce dimanche pour l'occasion. Cependant, malgré ces opportunités, une majorité de Français (59%) ne prévoient pas de participer aux soldes, citant un désintérêt ou des contraintes financières. Selon une étude d'OpinionWay pour Mollie, le budget moyen alloué à ces soldes est estimé à 307 euros, avec un intérêt particulier pour les vêtements, les équipements pour enfants, l'électroménager et la décoration

T.T