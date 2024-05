Le CSBJ annonce l’arrivée d’une recrue

Le CSBJ a annoncé l'arrivée d'une recrue en la personne de Liam Rimet, demi de mêlée âgé de 20 ans en provenance du LOU Rugby, il rejoint le CSBJ Rugby pour les 2 prochaines années. De nombreuses fois sélectionné en équipe de France U20, Liam Rimet va apporter de l'expérience et du dynamisme au projet du CSBJ. Le jeune joueur se montre motivé pour son nouveau challenge :

" Très heureux de rejoindre l'institution qu'est le CSBJ Rugby. Hâte de découvrir un nouveau projet et surtout l'ambiance de Rajon. L'objectif est de contribuer à redonner le premier rôle au club, qui passe par une qualification et une remontée en PRO D2. Personnellement j'espère gagner en expérience et prendre beaucoup de plaisir".

M.D