Le début du réaménagement du centre de Blacé

Des travaux d’aménagement pour piétons débutent ce lundi dans le centre-bourg de Blacé et ce, pour une durée de 8 semaines. Ce sont les rues Gaspard Dupasquier, Valette, Montet, rue du Château et la rue du Cellier qui sont concernées.

Ce réaménagement fait suite aux travaux sur le réseau d’assainissement réalisés en 2019. Il a pour but de sécuriser les piétons dans une partie du centre-bourg et notamment aux abords de l’école. Ce sont des travaux importants qui ont été engagés par la Communauté de Blacé. En effet, le budget est estimé à 180 000 euros et est financé par la communauté d’Agglomération, la commune de Blacé et par l’État. Durant cette période, tout sera fait pour réduire au maximum les perturbations et assurer la sécurité aux abords du chantier.

Pour toutes précisions, les riverains peuvent contacter la Communauté d’Agglomération au 04.74.68.23.08.