Le facteur va passer plus souvent

La Poste avait réduit la distribution du courrier à 3 jours par semaine en raison des mesures sanitaires prisent à cause de la pandémie.

Sauf que depuis ce mardi, La Poste a décidé de passer à 4 tournées par semaine, “les lettres et les colis seront livrés du mardi au vendredi et du lundi au jeudi les deux semaines suivantes, les vendredis 1er et 8 mai étant fériés” sur tout le territoire national.

La Poste souhaite également réaffirmer sa présence et sa capacité d’accueil dans les bureaux, avec la réouverture de 10 000 points postaux prévue d’ici la fin du mois.

Aujourd’hui ce sont déjà 9 013 points de contacts accessibles à tous, vous pouvez voir quels bureaux de poste sont ouverts en temps et en heure sur leur site.