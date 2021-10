Le FC Villefranche Beaujolais doit relancer sa bonne dynamique au Stade Briochin

Le FC Villefranche Beaujolais se déplace du côté du Stade Briochin ce vendredi soir à 19h à l’occasion de la 10e journée du championnat de National. L’occasion pour les joueurs d’Hervé Della Maggiore de se relancer après le coup d’arrêt subi ce lundi face à Annecy (2-0), match qui marquait la première défaite de la saison pour le club caladois. Puisque jusque-là c’est presque un sans faute que réalise Jean-Christophe Bouet et ses coéquipiers avec cinq victoires, trois nuls et une défaite, ils comptent 18 points après 9 rencontres disputées et pointent à la troisième place du classement du National, seulement à trois petits points derrière le leader qui n’est autre que… Bourg-Péronnas, et à deux points d’Annecy qui est deuxième. On peut en tout cas dire que jusque-là, la région Rhône-Alpes est plutôt bien représentée.

Le Stade Briochin n’est pas forcément sur une bonne dynamique puisqu’il reste sur deux défaites consécutives et se situe à la 13e place du classement. L’adversaire idéal pour relancer une série côté FCVB ? Méfiance tout de même puisqu’on le sait dans le National, avec un bon niveau global très condensé, la vérité d’un jour n’est pas toujours celle du lendemain.