Le FC Villefranche Beaujolais enchaîne une 3e défaite de suite face à Sète

Dans le match en retard de la 17e journée de National, le FC Villefranche Beaujolais s’est incliné à domicile ce vendredi soir face à Sète sur le score de 0-2. Après avoir déjà perdu face à Sedan puis Laval, les hommes d’Hervé Della Maggiore connaissent actuellement une petite période de crise à laquelle il va falloir remédier rapidement pour éviter de gâcher un très bon début de saison.

Malgré la défaite, les Caladois restent 4e au classement à seulement trois petits points d’Annecy qui est sur la 3e marche du podium et à 5 points de Laval (2e) et de Concarneau (leader, avec un match de moins disputé).

Prochain rendez-vous justement face à Concarneau pour un choc du National et dans lequel il faudra aller prendre les 3 points pour réaffirmer ses ambitions, briser cette mauvaise série et surtout se relancer dans la course à la montée en Ligue 2.