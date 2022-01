Le FCVB reçoit le club de Laval ce vendredi

FCVB-Laval, voici la grosse affiche de ce week-end pour le championnat de Nationale. Le 4e au classement reçoit le 3e pour un match qui va compter pour la 19e journée du championnat.

La victoire est pratiquement obligatoire pour les deux équipes si ces dernières souhaitent rester au contact du podium pour jouer la montée à la fin de la saison.

Côté Caladois, l’équipe souhaite se relancer après sa défaite la semaine dernière lors du déplacement à Sedan. Toujours à la recherche de sa première victoire depuis le 3 décembre dernier, le FCVB devra faire sans son capitaine, blessé à l’entrainement lundi.

Pour l’équipe qui se déplace, cette rencontre est une occasion en or de creuser l’écart avec un concurrent direct à la montée. De plus, les joueurs de Olivier Frapolli restent sur 4 succès sur les 4 dernières rencontres et arrivent au Stade Armand Chouffet avec le plein de confiance. Après s’être fait expulser lundi soir lors de la victoire face à Annecy Bryan Goncalves sera le seul absent notoire.

La rencontre aura lieu ce vendredi soir à 20h au stade Armand Chouffet à Villefranche.