Le festival des Belles Journées est annulé

C’est une annulation de plus. Le festival des Belles Journées qui devait avoir lieu au mois de septembre à Bourgoin est annulé. L’édition 2020 prévue les 11 et 12 septembre au parc des Lilattes ne pourra pas avoir lieu compte-tenu du contexte sanitaire et des incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19. Les Belles Journées sont d’ores-et-déjà reprogrammées les 10 et 11 septembre 2021.



Cette année le festival devait accueillir LEJ, Boulevard des Airs ou encore Nay.

Les détenteurs de billets seront intégralement et automatiquement remboursés par la plateforme See tickets, anciennement Digitick, en charge de la billetterie.