Le Festival Peinture Fraîche se prolonge pendant les vacances

La Halle Debourg va accueillir le Festival Peinture Fraîche plus longtemps que prévu, puisque ce festival de street art s’invite dans ses locaux jusqu’au 7 novembre, a indiqué l’organisation sur son compte Instagram.

Celui-ci sera accessible tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Au menu, 3 000 m2 d’exposition, 50 artistes, une multitude d’ateliers, un mur d’expression libre, des séances nocturnes les vendredis et samedis, un espace restauration bio et locale avec bar, de l’art show et une boutique sont présents sur place.