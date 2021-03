Le Food Society à la Part-Dieu ouvrira ses portes au printemps prochain

Avec ses 11 kiosques de restauration, son bar et sa grand rooftop répartis sur plus de 3 000m2 au cœur du centre commercial de La Part-Dieu à Lyon, le tout premier Food Society ouvrira ses portes au printemps prochain, si les conditions sanitaires le permettent.

Il s’agit d’un food court, mettant à l’honneur la gastronomie du monde et la street food, issu d’un partenariat entre Moma Group, Sidel, Unibail Rodamco Westfield et de Virginie Godard.

Au programme : des cuisines maison, des rendez-vous festifs et un engagement 0 plastique. “Une promesse tenue grâce à la mise en place de vaisselle non-jetable dans l’ensemble des kiosques, à des packagings entièrement recyclés pour la vente à emporter et la livraison, et à la mise en place de nombreux partenariats dont l’eau Ocean 52 proposant un emballage recyclable éternellement et un engagement dans la défense et la protection des océans”, indique Food Society dans un communiqué.

De plus, grâce à un système inédit de commandes digitales, chacun sera libre de choisir son plat dans un kiosque, son dessert dans un autre et sa boisson au bar sans avoir à faire la queue.