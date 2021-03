Le groupe d’extrême droite Génération identitaire dissous en Conseil des ministres

Ce mercredi 3 mars, le Conseil des ministres a officiellement prononcé la dissolution du groupuscule d’extrême droite, Génération identitaire, comme l’avait demandé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Le groupuscule “incite à la discrimination, la haine et la violence”, a ajouté ce dernier dans un tweet.

L’association « Génération identitaire » a été dissoute ce matin en conseil des ministres, conformément aux instructions du Président de la République.

Comme le détaille le décret que j’ai présenté, elle incite à la discrimination, la haine et la violence. A lire 👇 pic.twitter.com/tfcQVC8AjX — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 3, 2021

“Cette association et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours de haine incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion” explique Gérald Darmanin, dans le décret de la dissolution.



Créé en 2012, et dont le siège historique se situe à Lyon, Génération identitaire est un groupuscule d’extrême droite connu pour ses actions “coup de poing” envers les musulmans et les étrangers comme des opérations anti-migrants dans les Pyrénées.



Clément Martin, un des porte-parole de Génération identitaire, a prévenu qu’il allait déposer un recours « pour excès de pouvoir » devant le Conseil d’Etat.