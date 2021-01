Le LOU ne disputera pas ses deux derniers matchs de Champions Cup

Alors que l’EPCR a suspendu ce lundi les compétitions européennes de rugby, le LOU attendait les dates de ses deux dernières rencontres de Champions Cup contre Glasgow et Gloucester.



Inquiétés par le nouveau variant du coronavirus, les deux clubs anglais ne pourront finalement pas affronter Lyon lors des troisièmes et quatrièmes journées.



En conséquence, les Rhodaniens terminent premiers de leur poule avec deux succès et un total de 10 points.