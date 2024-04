Le LOU Rugby présente sa 5e édition du Grand Mâchon

Ce jeudi 25 avril, lors d’une conférence de presse, le LOU Rugby a officiellement présenté la 5e édition du Grand Mâchon Lyonnais qui aura lieu le samedi 1er juin prochain au Matmut Stadium de Gerland. Au programme de la conférence, l’annonce du menu qui sera servi aux 1 500 convives attendus, et la présentation des associations bénéficiaires des revenus de cette édition.

Placée sous le signe de la convivialité et de la France en raison des Jeux olympiques de Paris, cette 5e édition sera marquée par la présence unique et historique de quatre grands chefs, tous meilleurs ouvriers de France : Olivier Couvin, Gilles Rheinardt, Christian Têtedoie et également Jean-Paul Pignol. Ils travailleront sur un menu élaboré avec des produits frais, locaux et issus du développement durable.

Au menu, une quenelle de sandre et homard sauce champagne en entrée, suivi d'un poulet au vinaigre, un fromage Saint-Marcellin Mère Richard, et en dessert une tarte écossaise.

Comme depuis la première édition de cet événement, les fonds récoltés sont reversés à des associations locales en faveur des enfants, et plus particulièrement des enfants malades. Cette édition ne fait pas exception à la règle, puisque les fonds iront aux associations Docteur Clown et 111 des arts.

Pour avoir la chance d’être servi par ces quatre grands chefs, dans un esprit de partage et de convivialité, réunissant des personnes de tous univers confondus, il faudra débourser 32 euros sur la billetterie qui ouvrira ce vendredi 26 avril à 12h sur le site internet du LOU Rugby.

M.D