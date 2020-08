Le LOU s’incline face au Racing pour son match de reprise

Pour son retour sur les terrains, le LOU a été battu ce vendredi soir par le Racing (26-35) au stade Pierre Rajon de Bourgoin-Jallieu.



Pourtant, les Lyonnais font la course en tête en première mi-temps, inscrivant quatre essais dans les trente premières minutes (Wisniewski 7′ et 26′, Mignot 17′, Bastareaud 29′). Les joueurs de Pierre Mignoni virent d’ailleurs en tête au moment de rejoindre les vestiaires (26-21).



La seconde période est à sens unique (0-14). Plus au point physiquement, les Parisiens reprennent les commandes peu après l’heure de jeu grâce à un essai de Kolingar. Iribaren gonfle ensuite l’avance des Franciliens juste avant la fin de la rencontre.



Le LOU poursuivra sa préparation face à Clermont ce samedi (18h15) au stade Marcel Michelin.