Le Lyon Street Food de retour en septembre !

La cinquième édition du Lyon Street Food aura bien lieu, cette fois-ci du 16 au 19 septembre prochain, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Contrairement à d’habitude, cette 5e édition ne se déroulera pas aux Subsistances mais sur le site des anciennes usines Fagor Brandt.

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Lyon Street Food espère recevoir un maximum de publics. 30 000 personnes s’étaient d’ailleurs déplacées lors de la 4e édition en 2019.

Avec des mesures bien plus restrictives, reste à voir quelle sera la limite de spectateurs.



En tout cas les organisateurs prévoient “de garder une ouverture au monde, à ses richesses culinaires et culturelles. Continuer à éveiller les curiosités et l’envie de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux chefs, de nouvelles pratiques: le Lyon Street Food Festival promet une échappée belle et une boum version XXL de la food cosmopolite”